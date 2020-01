Calciomercato Napoli, Pinamonti il nome per l’attacco | Il Napoli ha avviato i casting per il nuovo attaccante. Nelle ultime ore si è fatto prepotentemente avanti quello di Andrea Petagna ma l’opposizione della SPAL sta facendo valutare altri profili a Giuntoli. Ecco, allora, spuntare quello di Andrea Pinamonti, attualmente al Genoa.

Calciomercato Napoli, Pinamonti è la nuova carta di Giuntoli

Il ventenne attaccante del Genoa, in prestito dall’Inter, potrebbe arrivare in caso di addio di Llorente e fumata nera per Andrea Petagna. Stando a quanto riferisce Sportitalia, attraverso le parole di Alfredo Pedullà, la trattativa è già in stato avanzato. “Napoli, offerti 4 anni e mezzo a Pinamonti. E’ la possibile soluzione se la SPAL non apre per Petagna. Il Napoli pagherebbe i 18 milioni di obbligo del Genoa”. https://twitter.com/AlfredoPedulla/status/1221825596793200641

Napoli, offerta per Petagna: la SPAL si oppone

Da Sportitalia arrivano anche notizie riguardanti il gigante della SPAL, per il quale il Napoli sta provando a convincere la dirigenza ferrarese.

“La valutazione della SPAL è appena sotto i 20 milioni, circa 18 con pagamento dilazionato in due o tre tranche. Inoltre ha qualche discorso con l’Inter per Pinamonti, con le difficoltà che conosciamo, dopo un tentativo per Sebastiano Esposito. Ma soprattutto dipenderà dalle riflessioni di Fernando Llorente. Su quest’ultimo c’è sempre l’Inter, in un’operazione evidentemente staccata da Politano. E l’Inter non molla Giroud”.