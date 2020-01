Tweet on Twitter

Napoli, Hysaj verso il rinnovo del contratto | Era iniziata malissimo la stagione di Elseid Hysaj con il Napoli. Ad un passo dalla cessione e poi rilegato in panchina come terza scelta. Con Ancelotti pochissime presenze ma con Gattuso, causa infortunio di Malcuit e grazie alla sua perseveranza, è riuscito ad imporsi nuovamente, facendo ricredere anche la tifoseria azzurra.

Napoli, nuovi scenari: arriva il rinnovo di Hysaj

Le sue ultime uscite hanno pienamente convinto Gennaro Gattuso e la dirigenza partenopea che ora è pronta a sedersi al tavolo per discutere del rinnovo del contratto. Mario Giuffredi, agente, tra gli altri, anche del terzino albanese, ne ha parlato a Radio Punto Nuovo.

“Stiamo già parlando da diverso tempo, con l’arrivo di Gattuso penso che anche la società voglia affrontare di più la questione. Non sarà mai un problema: se il Napoli vuole farlo, da parte mia c’è la disponibilità, se così non sarà, andrà via quest’estate”.

Giuffredi sul rapporto tra Hysaj e Ancelotti

Prima la chiosa su Hysaj, poi le parole su tutti gli altri assistiti: “Ha dimostrato di essere forte con l’arrivo di Gattuso. Ho conosciuto Rino quando allenava il Pisa, era una situazione molto delicata: abbiamo instaurato un rapporto durevole di amicizia. Gli voglio bene perché si è sempre messo in discussione, andando nelle piazze più difficili per imparare sempre di più. Elseid ha riacquistato fiducia: ora si sente molto sicuro di sé e a volte esagera”.

Hysaj titolare? “Può anche tornare in panchina, ha dimostrato a tutti che il problema non era lui, ma Ancelotti. Non faccio l’allenatore, sarà un problema di Gattuso, li farà ruotare perché sono tutti bravi e può permetterselo. Ha varie alternative tattiche, potrebbe anche mettere Di Lorenzo davanti a Hysaj”.

Sepe? “Uno dei più forti in Italia, spero se ne sia accorto anche Mancini“.