Calciomercato Milan: per Piatek si aspetta l’offerta del PSG

Calciomercato Milan: per Piatek i rossoneri sperano in Leonardo

Ultime Milan: per cedere Piatek, Maldini e Boban aspettano l’ex Leonardo. Lui li ha portati a Milano, lui potrebbe riprenderseli.

Come riportato da Le Parisien, l’attaccante ex Genoa è un obiettivo del Paris Saint-Germain.

Il club francese resta molto interessato a Krzysztof Piatek. Il polacco sarebbe il sostituto ideale di Edinson Cavani, destinato a lasciare la capitale francese nei prossimi giorni o in estate. Per il momento, però, Leonardo non avrebbe presentato nessuna offerta ufficiale al club rossonero, così come il Tottenham, l’altra squadra sulle tracce del centravanti ex Genoa.

Ultime Milan: in uscita anche Paquetà

Altro calciatore in procinto di andar via è Lucas Paquetà. Per il brasiliano, sempre obiettivo del PSG, ci sarebbe anche l’opportunità di una cessione alla Juventus.

L’idea è da ultimi giorni di mercato, quando tutto può succedere o evaporare in un nulla di fatto. Il Milan, alle prese con il caso Lucas Paquetá, ha sondato la Juventus per mettere in piedi uno scambio last minute con Federico Bernardeschi. L’incastro non è né semplice né scontato. Il tempo è poco e le posizioni degli interessati sono diverse. I rossoneri devono trovare a tutti i costi una soluzione per il brasiliano.