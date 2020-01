Calciomercato Juventus: Paquetà per Bernardeschi ora si può fare

Ultime Juventus, Paquetà può arrivare a Milano. Era tra le ipotesi da tenere in caldo a fine mercato nel caso il brasiliano non fosse stato ceduto e Bernardeschi avesse spinto per la cessione. L’ex Fiorentina è stato spesso utilizzato da Sarri come trequartista e allora perchè non prenderne uno vero cedendo l’esterno che tanto servirebbe al Milan?

L’idea è dunque da ultimi giorni di mercato, quando tutto può succedere o evaporare in un nulla di fatto. Il Milan, alle prese con il caso Lucas Paquetá, ha sondato la Juventus per mettere in piedi uno scambio last minute con Federico Bernardeschi. L’incastro non è né semplice né scontato.

Come riportato da Tuttosport, il tempo è poco e le posizioni degli interessati sono diverse. I rossoneri devono trovare a tutti i costi una soluzione per il brasiliano, che contro il Brescia si è tirato fuori dai convocati. Mentre i bianconeri non hanno necessità di privarsi dell’azzurro.

Alla Continassa qualche ragionamento economico lo fanno sempre, di questi tempi, e nelle ultime ore è stato preso in rassegna anche il possibile scambio.

Ultime Juventus: Paquetà interessa?

Negli ambienti milanesi tengono aperte tutte le porte vista l’esigenza di risolvere in fretta la grana Paquetá, acquistato esattamente dodici mesi fa per 37.9 milioni di euro. Scambiare il 22enne talento verdeoro con Bernardeschi sarebbe la migliore delle vie d’uscita possibili per i rossoneri a quattro giorni dalla fine delle trattative. Ecco perché il Milan ci spera, senza tuttavia scartare il canale con il Paris Saint-Germain.

La Juventus sembra meno calda sull’opzione Paquetá-Bernardeschi, almeno ufficialmente ma non è detto che le cose non cambino sul finale di mercato.