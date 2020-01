Calciomercato Juventus: Emre Can, si aggiunge un’altra pretendente

Calcio Mercato Juventus Emre Can | La Juventus sta valutando la cessione di Emre Can. Il centrocampista arrivato dal Liverpool non è riuscito a convincere Sarri e a inizio stagione è anche andato fuori la lista Champions League. Il futuro di Emre Can sembrava in dubbio, ma ora pare sia sempre più certa la sua partenza in questi ultimi giorni di mercato. Can non vuole restare perché teme di perdere la Nazionale in vista dell’Europeo che si giocherà a giugno- Il centrocampista tedesco è stato tagliato fuori dalle gerarchie di Sarri, intanto il Borussia Dortmund si è già mosso in anticipo e ha anticipato nettamente la concorrenza. Tra i vari club sul calciatore c’era anche il forte interesse dell’Everton di Carlo Ancelotti.

Notizie Juventus: Le parole di Paratici sulla cessione di Emre Can

L’uscita di Emre Can è sempre più vicina. La Juventus andrà a vendere il centrocampista per circa 30 milioni, ma come annunciato dal ds Paratici, in caso di cessione non arriveranno sostituti. Queste le parole del direttore sportivo bianconero sul mercato nel pre partita di Napoli-Juventus: “Per quanto riguarda Emre Can, se c’è una possibilità che farà felice il giocatore lo faremo, ci sono tante squadre interessate a lui, è uno dei migliori in Europa, è normale che abbia delle spasimanti. Se dovesse partire resteremo così, speriamo che resti, è un giocatore importante, se uscirà non sarà sostituito“.