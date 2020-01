Ultime Napoli, ci sarà Meret tra i pali: Ospina out per gastroenterite

Ultime Napoli – Ospina | Brutte notizie in casa Napoli, ancora una volta legato alle assenze. Se per la difesa Gennaro Gattuso ha un po’ faticato, per quel che concerne la porta ha varie scelte, considerando l’importanza dei sui tre portieri – mettendoci anche Karnezis – con la batteria composta dal greco, Meret e Ospina. Quest’ultimo non sarà del match, dopo la titolarità che si era guadagnato partita dopo partita, perché Gattuso lo ha preferito fino a questo momento, al Nazionale Alex Meret. Tra i pali questa sera ci sarà proprio l’estremo difensore ex Spal, che non vedeva il campo da un po’ di partite. L’ultima apparizione del giovane portiere italiano risale al sei gennaio, nella brutta sconfitta casalinga contro l’Inter.

News Napoli, Ospina non sarà del match: il comunicato ufficiale