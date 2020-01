Parma-Udinese 2-0: decidono Gagliolo e Kulusevski – VIDEO HIGHLIGHTS

Al Tardini è finita 2-0 la gara tra Parma e Udinese valida per il ventunesimo turno di Serie A. Un tiro al volo di Riccardo Gagliolo e un destro potente di Dejan Kulusevki hanno portato i ducali a 31 punti in classifica, a pari merito con il Milan.

Parma-Udinese, gli highlights della gara

Subito in discesa la gara per i padroni di casa che dopo 19′ sbloccano il match con Riccardo Gagliolo, bravo ad impattare un pallone in arrivo dall’alto e a piazzarla dove Musso non poteva farci nulla. Trascorrsono 15′ minuti e il solito Dejan Kulusevski ha messo il punto esclamativo sulla gara. Bomba di destro dal limite dell’area e palla in rete con la decisiva concorrenza di Musso che si lascia scappare il pallone dalle mani. Dopodiché ordinaria amministrazione per i ragazzi di D’Aversa che rischiano poco. Bravo Lasagna a provare a riaprire con un ottimo sinistro che si stampa sulla traversa. Nella ripresa pochi pericoli verso la porta di Musso, qualcuno in più per quella di Sepe. De Paul da punizione impensierisce il portiere partenopeo che è bravo a deviare. Ma le occasioni migliori capitano sui piedi di Rolando Mandragora che in 3 minuti va due volte vicino al gol. La sfortuna, però, non aiuta il numero 38.

Serie A: la classifica di Parma e Udinese

Migliora ancora, dunque, la classifica del Parma. Invariata quella dell’Udinese che potrebbe vedere il Napoli allontanarsi in caso di vittoria contro la Juventus ma resta a +3 sulla Sampdoria.