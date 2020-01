Napoli-Juventus, Sarri a Sky Sport: “Meglio perdere contro il Napoli”

Napoli-Juventus, Sarri a Sky Sport

Napoli-Juventus Sarri | Al termine del match del San Paolo, il tecnico della Juventus, Maurizio Sarri, ha rilasciato queste dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport. Queste le sue parole secondo quanto raccolto dalla redazione di Calciomercato24.com.

Notizie Juventus, le parole del tecnico toscano

Ecco quanto raccolto dalla nostra redazione: “Abbiamo fatto una partita sotto ritmo, toccando la palla 5 volte, abbiamo fatto una gara a metà strada fra pressare e attendere, mentalmente blanda. Mi sembra una partita sbagliata a livello d’approccio, non possiamo essere quelli di stasera chiaramente, l’avversario ha fatto il minimo per vincere ed è bastato. Colpa del pareggio dell’Inter? Se fosse così avremmo una mentalità scarsa, al massimo doveva essere uno stimolo in più, voglio pensare di no. Tridente? Era la squadra a non funzionare, il ritardo era mentale, dal punto di vista delle reazioni, difficile valutare un reparto da questo. Tornare a Napoli? Prevale la partita, uno cerca di estranearsi, per me poi è chiaro che rappresenta una tappa particolare, piacevole ed emozionante tornarci. Non mi dà fastidio aver perso qui, sono contento per i ragazzi. Se proprio devi perdere, per lo meno che siano contenti loro, se si tolgono dai problemi sono contento. Chiellini innalzerebbe il livello di aggressività. Quando ho visto la situazione ho provato a dare un po’ d’ampiezza con Douglas Costa, il pallone arrivava sempre addosso e sul movimento“.