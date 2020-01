Il Napoli e la Juventus danno vita ad una gara combattuta, a tratti tesa, decisa dai gol di Piotr Zielinski, Lorenzo Insigne e Cristiano Ronaldo.

Napoli-Juventus finisce con il risultato di 2-1

Poche conclusioni al San Paolo, soprattutto nella prima frazione. Ci prova Milik per il Napoli, prima all’8′ minuto di testa e poi al 28′, ma nel primo caso la mira è imprecisa, nel secondo invece Bonucci è bravo a seguirlo e ribattere la suao conclusione. Per la Juventus contiamo soltanto un tiro di Ronaldo dalla distanza, che termina largo di molto. Nessun tiro in porta per gli uomini di Sarri nel primo tempo, finora non era mai successo. Rompe la maledizione Higuain, nel secondo tempo, servito in area da Ronaldo, ma il suo destro è bloccato da Meret. In precedenza, un gol annullatto a Ronaldo per fuorigioco del Pipita. Il risultato cambia al 63′: tiro dalla distanza di Insigne e tap-in vincente di Zielinski, rinato dopo l’arrivo di Gattuso ed il ritorno in posizione di mezzala. Gli ospiti vorrebbero reagire ma non riescono mai a rendersi davvero pericolosi, c’è più nervosismo che altro nella manovra offensiva dei bianconeri. Chiude la partita Lorenzo Insigne, che con una girata di destro schiaccia il pallone a destra battendo Szczesny in maniera beffarda. Poco prima dell’inizio dei minuti di recupero, ci pensa CR7 a trascinare i suoi: il portoghese approfitta di un’indecisione della difesa su un lancio lungo per sbucare alle spalle dei difensori per anticipare Meret in uscita.

Il tabellino di Napoli-Juve

NAPOLI (4-3-3): Meret; Hysaj, Manolas, Di Lorenzo, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme (69′ Lobotka), Zielinski (81′ Elmas); Callejon, Milik (90′ Llorente), Insigne. All. Gattuso

JUVENTUS (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic (50′ Rabiot), Matuidi (72′ Douglas Costa); Dybala (72′ Bernardeschi); Higuain, Ronaldo. All. Sarri

Gol: 63′ Zielinski, 86′ Insigne, 89′ Ronaldo

Ammoniti: Demme (N), Bentancur (J), Rabiot (J), Hysaj (N), Bernardeschi (J), De Ligt (J), Ronaldo (J)