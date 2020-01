Napoli-Juventus, parla Gattuso: “Non vedo l’ora che finisca il mercato”

Napoli-Juventus, Gattuso a Sky Sport

Napoli-Juventus Gattuso | Al termine del match del San Paolo, il tecnico del Napoli, Rino Gattuso, ha rilasciato queste dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport. Queste le sue parole secondo quanto raccolto dalla redazione di Calciomercato24.com.

Notizie Napoli, le parole del tecnico a fine gara

Miracoli “Stasera vado a casa e ancora ripenso alla Fiorentina che non mi capacitavo. Abbiamo vinto con due grandi squadre ma dobbiamo pedalare perché abbiamo fatto tanti danni in sei mesi. Valiamo 27 punti. Non vedo l’ora che finisce il mercato cosi pensano tutti solo al Napoli”.

Due fasi “Abbiamo fatto due fasi in possesso da grande squadra quella di possesso con grande rispetto dell’avversario. Per la prima volta dalla Lazio in poi si è vista la copertura delle mezzali”

Gol subito “In questo momento non dobbiamo regalare nulla, bisogna parlarsi non scappare dal portiere senza essersi allineati e dobbiamo fare questo per non regalare gol agli avversari”

La tattica “A Mister Capello non piace ma a me piace fare possesso in uscita per uscire dalla pressione per avere campo da sfruttare. Voglio palleggiare per avere parità numerica”

La replica scherzosa di Capello “Non mi piace dare palla al portiere inutilmente”

Zielinski “Zielinski può diventare molto molto forte fisicità e buon piede, Callejon è diverso da lui. Oggi mi è piaciuto molto Milik. Quando siamo quattro contro quattro dobbiamo sviluppare meglio”

Fiducia “Io sono da poco tempo qua, sta squadra è stata masochiste e si è fatta male da sola. Adesso sta a noi gli stadi si riempono con serietà, bel gioco e risultati. Ora dobbiamo pedalare i problemi sono finiti. Ancora non mi fido vivo alla giornata ma non deve mancare il veleno giocare da provinciale, nelle due fasi”.