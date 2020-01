Fabio Paratici, direttore dei lavori nel calciomercato della Juventus, è intervenuto ai microfoni di Sky a pochi minuti dall’inizio della gara contro il Napoli.

Calcio mercato Juventus, le parole di Paratici

Sta per cominciare Napoli-Juventus, ecco quanto raccolto dalla nostra redazione rispetto alle parole del dirigente bianconero: “Napoli è una trasferta impegnativa per noi, sappiamo i rischi che si corrono qui. Scambio De Sciglio-Kurzawa? Un’ipotesi portata avanti dai 2 club. Per quanto riguarda Emre Can, se c’è una possibilità che farà felice il giocatore lo faremo, ci sono tante squadre interessate a lui, è uno dei migliori in Europa, è normale che abbia delle spasimanti. Se dovesse partire resteremo così, speriamo che resti, è un giocatore importante, se uscirà non sarà sostituito. Bernardeschi? Non c’è nessuna trattativa con il Milan“.