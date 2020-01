Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, è intervenuto ai microfoni soffermandosi su argomenti di mercato a pochi minuti dal fischio d’inizio della gara contro la Juventus.

Calcio mercato Napole le parole di Giuntoli

Ecco quanto raccolto dalla nostra redazione: “La classifica in serate come questa non conta. Vogliamo entrambi punti, noi abbiamo bisogno di riprenderci in campionato. Mercato? Possiamo essere contenti e soddisfatti degli acquisti fatti, non è nostra intenzione tornare sul mercato, se ci sarà qualche occasione vedremo. Dopo Politano non accadrà più nulla, ma restiamo vigili“.

E quali sono le opportunità adesso? Pochi secondi dopo, Gianluca Di Marzio chiarisce i profili seguiti dal Napoli: “C’è un’offerta alla SPAL di 21 milioni più bonus per Petagna, per il momento Mattioli barcolla ma resiste. Gli estensi non vorrebbero darlo, da Ferrara hanno proposto di concludere adesso per cederlo invece a gennaio. Occhi anche per Mateta, ma ci sono dei dubbi sulla sua tenuta fisica“.