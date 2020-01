Napoli-Juventus, Bonucci a Sky: “Dybala difende e perde lucidità”

Il difensore della Juventus Lorenzo Bonucci è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta al San Paolo contro il Napoli.

Napoli-Juventus, le parole di Bonucci

Napoli-Juve è finita 2-1, brutta battuta d’arresto per i bianconeri. Ecco le parole del centrale: “Juve passiva? Sicuramente davanti abbiamo trovato un Napoli che ha dato più del 100%, era cattivo, aggressivo sulle seconde palle, noi abbiamo dato il 99% dal punto di vista emotivo e abbiamo pagato su 2 episodi, abbiamo qualità sicuramente ma se la spia si spegne questa non si attiva. Stasera non abbiamo fatto quello che serve per la vittoria, eravamo lenti nel pressare, il Napoli ha dato tutto se stesso, Gattuso tira fuori tutto quello che hai. De Ligt? Sta proseguendo su buoni livelli, ha fatto ottime chiusure oggi, serve tempo, ma comincia a dirigere la squadra da dietro, è importante per un difensore, ha dei margini importanti di miglioramento come tutti. Nel calcio sono fondamentali i tempi e come gira il pallone, se la palla va lenta dai opportunità agli avversari di schierarsi, a Paulo chiediamo uno sforzo in più in fase difensiva, questo può portare a poca ludicità. Il mister ci dice di difendere sempre a zona, riguardando il gol siamo perfetti“.