Ultime Napoli-Juve, insulti a Sarri e i calciatori bianconeri in Hotel (VIDEO)

Ultime Juventus, insulti da parte dei tifosi del Napoli all’arrivo in Hotel

Ultimissime calcio Napoli – Oggi è il giorno di Napoli Juve, un big match. Negli ultimi anni, soprattutto, Napoli Juve è stata la sfida scudetto in Serie A, in particolare quando alla guida del Napoli c’era Maurizio Sarri. Il tecnico ora però vive questo match dall’altra parte, guardandolo dalla panchina della Juventus. Ieri, in tarda serata, la Juve è arrivata in città. Il bus del club bianconero è giunto come ogni anno al Grand Hotel Parker’s dove alloggia prima di dover giocare allo stadio San Paolo di Napoli. Diversi tifosi juventini presenti all’esterno della struttura alberghiera per accogliere e acclamare i propri beniamini. All’esterno, però, era presente anche un gruppetto di tifosi napoletani giunti sul posto per l’accoglienza all’ex allenatore azzurro, Maurizio Sarri. Non un accoglienza felice per Sarri. Infatti, come mostra il video, non sono mancati anche diversi insulti e fischi rivolti a Maurizio Sarri, provenienti da alcuni tifosi del Napoli. “Mer*e”, Lo*a!” indirizzati a Maurizio Sarri e anche a Gonzalo Higuain (i due ex di giornata). Il bus, infine, è stato protagonista anche di un piccolo incidente. Al momento dell’ingresso nella struttura, un piccolo tamponamento alle mura del parcheggio della struttura. Presenti molti agenti delle forze dell’ordine.

Ultime Napoli-Juventus, probabili formazioni

(4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Mario Rui; Fabian, Demme, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne. All. Gattuso JUVENTUS (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Ramsey; Dybala, Cristiano. All. Sarri

ARBITRO: Mariani (Manganelli-Giallatini, IV: La Penna, VAR: Rocchi, AVAR: Del Giovane)