Mercato Juventus: scambio De Sciglio-Kurzawa, ecco cosa manca

Mercato Juventus: De Sciglio accetta il PSG, Kurzawa indeciso

Calciomercato Juventus: lo scambio De Sciglio-Kurzawa non è ancora chiuso, ecco cosa manca per chiudere l’affare.

Come riportato da Tuttosport, i colpi di scena sono sempre in agguato, così come la concorrenza: tuttavia lo scambio tra Mattia De Sciglio e Layvin Kurzawa potrebbe sbloccarsi in maniera definitiva davvero a breve. Il bianconero ha già dato il suo assenso e trovato l’intesa con il club francese, manca solo il sì di Kurzawa il quale già sa che lascerà Parigi visto che il suo contratto è in scadenza a giugno.

Inoltre, altro indizio, Kurzawa non è stato convocato per la sfida del Psg in programma questa sera a Lilla.

Ultime Juventus: Kurzawa, la vita fuori dal campo spaventa

A Torino, Layvin Kurzawa, vorrebbe ripercorrere le orme del suo connazionale Patrice Evra, il calciatore era esploso in Ligue 1 prima del passaggio al PSG e ora punta ad una rivalsa in bianconero dopo un periodo in chiaroscuro al Paris Saint Germain, squadra nella quale milita dal 2015. A Parigi la sua carriera si era impantanta: «Dopo il mio passaggio dal Monaco al Paris Saint Germain ho vissuto un periodo iniziale nel quale mi sono sentito abbastanza perso. La lontananza dai miei genitori ha influito e ho peccato dal punto di vista professionale. Ma adesso sono padre e ho imparato dai miei errori».

Errori legati anche ad una particolare attrazione per la bella vita parigina: ammisisone dello stesso giocatore. Arrivato nella capitale per coprire il buco lasciato da Maxwell, il terzino di origini guadalupensi era costato 23 milioni.

Dal 2014 nel giro della nazionale francese, Kurzawa ha disputato il suo ultimo incontro con la maglia dei Bleus lo scorso 25 marzo nel 4-0 casalingo contro l’Islanda. Da quel momento, complice la concorrenza di Hernandez e Digne, l’ex Monaco non ha trovato più spazio in nazionale, anche per via di un presunto video nel quale lo stesso giocatore sarebbe stato ripreso mentre intonava cori contro il selezionatore Didier Deschamps.