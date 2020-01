Calciomercato Milan: Suso al Siviglia, la proposta andalusa

Calciomercato Milan: Suso può finire solo al Siviglia

Notizie Milan: Suso pronto all’addio. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport continua lo smantellamento della rosa rossonera. La trattativa per la cessione di Ricardo Rodriguez al Fenerbahce è ben avviata ma lo stesso non si può dire di altri tre giocatori in uscita: Suso, Paquetà e Piatek.

Per quanto riguarda Suso l’ultima novità sulla sua possibile uscita arriva dalla Spagna. Come riportato dalla ‘Gazzetta dello Sport’, la squadra che è più vicina all’ex Liverpool è senza dubbio il Siviglia di Lopetegui. Il club spagnolo aveva già cercato Suso in estate, prima che Giampaolo lo blindasse e ne facesse il suo trequartista, ed ora il club andaluso sarebbe tornato alla carica. La prima proposta parla però di un prestito con diritto di riscatto, cosa che il Milan non è assolutamente intenzionato ad accettare. Boban e Maldini, infatti, se pur non dovessero cedere il calciatore a titolo definitivo, almeno vorrebbero una proposta con obbligo di riscatto.

Per far andare in porto l’affare, la società è anche pronta ad abbassare la valutazione totale del cartellino, fino a circa 25 milioni di euro.

Il riscatto potrebbe anche essere fissato a determinate condizioni facilmente raggiungibili, come ad esempio il numero di presenze da qui a fine stagione.

Ultime Milan: difficile piazzare gli altri due

Per Paquetà, invece, ci sarebbe l’interesse della Roma mentre per adesso nessuno ha offerto al Milan i 30 milioni richiesti per la cessione di Piatek, che potrebbe restare o andar via sul gong.