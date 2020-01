Calciomercato Milan: addio Piatek, riaperti i discorsi con il Tottenham

Calciomercato Milan, sarà addio per Piatek: contatti con il Tottenham

Calciomercato Milan – Piatek | Sarà addio per il polacco che, ancora una volta, non ha preso parte del match vinto nella serata di venerdì dal Milan. A Brescia, Stefano Pioli, gli ha concesso la solita passerella del riscaldamento, senza prenderlo in considerazione per le proprie scelte. E’ per questo che per Krzysztof Piatek continua ad essere sempre più lontano il suo futuro dal club rossonero. Il Milan lo cederà, anche se serviranno circa 30 milioni per cederlo e le pretendenti non sembrano farsi in avanti. Tra queste però ci sarebbe il Tottenham, che ha voglia di rimpiazzare l’infortunato Harry Kane.

Notizie Milan, Piatek verso la Premier League: gli Spurs fanno sul serio per il polacco

Stando a quanto rivelato dai colleghi di Sky Sport, ci sarebbero stati nuovi dialoghi tra Milan e Tottenham, per quel che riguarda Krzysztof Piatek. Il calciatore polacco è ormai ai margini del club di Milano ed è per questo che le due società starebbero intavolando nuovi contatti per risolvere la questione. Contro il Brescia l’ennesima assenza e ormai il calciatore si sarebbe rassegnato. L’idea di andare in Premier League intriga l’ex Genoa, che si vede ormai chiuso dal duo composto in avanti da Ibrahimovic e Leao. Il tempo di Piatek, come quello di Suso, è ormai terminato al Milan.