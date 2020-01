Calciomercato Juventus: accelerata per Tonali, 50 milioni più due calciatori

Calciomercato Juventus: per Tonali aumenta la concorrenza, i bianconeri accelerano

Calcio Mercato Juventus Tonali | Venerdì sera, in occasione di Brescia-Milan, diversi osservatori e agenti erano allo stadio Rigamonti. Gli scout di Juventus e Inter, quelli di Manchester United, Paris-Saint Germain e Borussia Dortmund erano presenti ancora una volta per ammirare l’ennesima prestazione di alto livello di Sandro Tonali. Fabio Paratici prova ad accelerare la trattativa con Massimo Cellino. Il presidente ha già annunciato di non voler vendere il giovane talento, a meno che non arrivi un’offerta folle. Per la cessione del calciatore assistito da Beppe Bozzo, ci vorranno almeno 50 milioni. La Juve, come riportato da Tuttosport, vuole aggiudicarsi il calciatore a tutti i costi e prova ad inserire anche delle contropartite tecniche. Sfumati i nomi del nordcoreano Kwang-song Han, passato all’Al Duhail e del croato Marko Pjaca che dovrebbe trasferirsi al Cagliari nelle prossime ore. Ci sono altri due elementi graditi però come il 19enne Hans Nicolussi Caviglia, centrocampista dell’Under 23 juventina ora in prestito al Perugia e il classe ’98 Idrissa Toure.

Mercato Juve – Tonali: è sempre più corsa a due con il PSG

La Juventus punta a prenotare il giovane centrocampista a tutti i costi ora per poi averlo a disposizione a giugno come fatto con Kulusevski. Paratici vuole anticipare il PSG e il suo amico Leonardo, che stravede per Tonali e punta a portarlo via dalle big italiane come fatto con Verratti anni fa. Intanto, PSG e Juve continuano a confermare i buoni rapporti e sono agli ultimi dettagli per lo scambio De Sciglio-Kurzawa.