Calciomercato Inter: Giroud per Conte, ecco quando arriva il francese

Calciomercato Inter: quando può arrivare Giroud

Calcio Mercato Inter Giroud | Un altro pareggio amaro per Conte, ancora una volta bloccato e ancora una volta insoddisfatto dei suoi giocatori. Solo il mercato può dare la svolta, e sia Ausilio che Marotta si stanno impegnando per accontentare il tecnico. La punta è in arriva, e si tratta di Giroud, attaccante francese che è stato corteggiato per parecchie settimane.

La punta è in uscita dal Chelsea, e adesso si aspetta solo il momento dell’arrivo a Milano con dovute visite mediche e firme. Ma quando arriverà? L’Inter dovrà ancora aspettare, anche perchè stando alla Gazzetta dello Sport, si attenderà prima la chiusura dell’affare Politano-Napoli. Questione di poco quindi.

Notizie Inter: Politano-Napoli, domani le visite

L’operazione Giroud dipende dalla situazione Politano. L’esterno nerazzurro è sempre più vicino al Napoli, in una trattativa che avrà il costo di circa 23 milioni di euro per il Napoli. Gli azzurri aspettano il nuovo innesto, e domani potrebbero esserci con ogni probabilità le visite mediche. Un’idea nata pochi giorni fa, e che potrebbe concludersi piuttosto in fretta, al contrario di come è avvenuto con la Roma (vedi operazione Spinazzola). Tutti i tasselli si stando componendo, con Conte che avrà il suo nuovo attaccante, e il Napoli che chiuderà per il suo esterno.