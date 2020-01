Ultime Napoli, Zielinski su Sarri: “Andare alla Juventus è una cosa che i tifosi non rispettano”

Ultime Napoli – Zielinski | E’ il giorno di vigilia di Napoli-Juventus, gara sempre speciale per il campionato italiano, nonostante le diverse situazione di classifica. Il club bianconero ha praticamente doppiato quello partenopeo nel punteggio, dopo anni in cui si sono date battaglia nell’alta classifica. Maurizio Sarri, l’ex sotto riflettori di questo match, ha messo in guardia i suoi perché conosce bene le qualità del Napoli, a discapito della complessa situazione in graduatoria. Sull’ex di turno ha speso parole importanti uno dei suoi pupilli, attualmente in forza al club azzurro, Piotr Zielinski.

Sarri lo ha avuto a sua disposizione nelle esperienze di Empoli e Napoli e si troveranno ora da avversari. Queste le parole a Dribbling, trasmissione in onda su RaiDue, del centrocampista polacco: “Sarri ci ha lasciato un buon segno, la squadra ha fatto bene e ha giocato un buon calcio. Sicuramente i tifosi non se lo scorderanno, ma ora è alla Juventus ed è una cosa che da queste parti non viene molto rispettata dai tifosi. Cosa gli dirò? Non lo so, vediamo… Ci conosciamo da tanto tempo e siamo stati assieme anche all’Empoli”.

Ha continuato a parlare del suo ex allenatore, Piotr Zielinski: “Mi ha lasciato un buon ricordo, mi ha dato tanto ed è un grandissimo allenatore. Ora siamo avversari, faremo di tutto per batterlo. Segno poco? Ho cambiato posizione, adesso faccio la mezzala. Sono stato un po’ sfortunato con Lazio e Inter, ma sono tranquillo. Prima o poi il gol arriva.

Napoli-Juventus può cambiare la stagione? Certo, sappiamo che clima c’è attorno a questa partita, i nostri tifosi ci tengono tanto e noi daremo tutto. Vogliamo fare una bellissima partita e vincerla. Con la situazione legata al rinnovo, ancora fermo, risponde così: “Nel mio futuro vedo solo il Napoli. Non è un bel periodo, ma sono convinto che ci riprenderemo”.