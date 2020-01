Torino-Atalanta, Ilicic: “Porto il pallone a casa per far giocare le mie figlie, non vogliamo fermarci”

Torino-Atalanta Ilicic al termine del match. Eurogol da centrocampo, tripletta e pallone a casa. Ilicic mette a segno 13 gol nelle ultime 10 giornate. Il calciatore parla ai microfoni di DAZN a fine partita. Queste le sue dichiarazioni secondo quanto raccolto dalla redazione di Calciomercato24.com:

“Ho preso subito io il pallone, le mie figlie giocano spesso con questi palloni, ora porto anche questo a casa. Il gol da centrocampo? E’ entrato con un po’ di fortuna, succedono questi colpi, ma ho visto loro mal posizionati. La nostra squadra, la nostra città e noi tifosi siamo molto uniti, siamo una famiglia. Stiamo facendo qualcosa di importante. Non si può vincere sempre come oggi, spesso devi vincere anche 1-0 e bisogna migliorare. Il campionato è lungo, dobbiamo continuare così. 13 gol? Non li guardo e non so a quanto voglio arrivare. Penso solo a fare bene”.