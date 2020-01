Torino-Atalanta, le formazioni ufficiali: le scelte di Mazzarri e Gasperini

Torino-Atalanta, le formazioni ufficiali

Torino Atalanta formazioni ufficiali | Torino e Atalanta scenderanno in campo tra poco nel match valido per la 21° giornata della Serie A 2019-2020; E’ la dodicesima sfida tra Gasperini e Mazzarri che arrivano alla gara in perfetta parità. In 11 partite tra i due allenatori: 4 vittorie e 3 pareggi a testa ma i bergamaschi non espugnano lo stadio piemontese in A dalla stagione 2006-2007 e nelle 50 partite giocate nel massimo campionato a Torino contro i granata hanno vinto solo 6 volte, pareggiando 18 partite e venendo sconfitti in 26 occasioni. Mazzarri in 25 partite contro l’Atalanta ha vinto 9 volte, pareggiato 8 e perso 8, mentre l’allenatore della Dea ha affrontato il toro 22 volte: 8 vittorie, 10 pareggi e 4 sconfitte per lui. I granata vinsero anche la sfida d’andata in trasferta a Bergamo per 3-2 in una partita spettacolare con continui ribaltamenti di fronte e risultato. In palio ci sono tre punti fondamentali per la lotta all’Europa. Il Torino con una vittoria raggiungerebbe il Cagliari, impegnato contro l’Inter a Milano, al sesto posto, l’ultimo valido per l’Europa League, mentre l’Atalanta è al quinto posto a tre punti dalla Roma, quarta e attualmente in Champions League, impegnata nella difficile sfida contro la Lazio per il 152° derby di Roma in Serie A.

Le scelte dei tecnici

Torino (3-4-2-1): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Djidji; De Silvestri, Lukic, Meité, Laxalt; Verdi, Berenguer; Belotti A disposizione. Ujkani, Rosati, Lyanco, Bremer, Singo, Adopo, Falque, Millico, Edera. Allenatore: Mazzarri.

Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Gomez; Ilicic, Zapata. A disposizione: Sportiello, Rossi, Caldara, Okoli, Da Riva, Malinovskyi, Pasalic, Piccoli, Muriel. Allenatore: Gasperini