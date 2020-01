Notizie Calcio Napoli, Gattuso in conferenza prima della Juventus

Notizie Calcio Napoli | Rino Gattuso, tecnico del Napoli, ha parlato in conferenza stampa prima della gara contro la Juventus:

“La partita rappresenta tanto, giochiamo con una squadra che ti fa venire il mal di testa. Hanno tanti campioni e negli ultimi mesi ha messo in campo la mano dell’allenatore. La coperta è corta, bisogna prepararla bene e capire cosa gli possiamo lasciare. Rappresenta tanto per noi, ci saranno tanti tifosi e dobbiamo provare a fare una grande partita. Bisogna trovare entusiasmo, abbiamo visto che per noi il San Paolo è una componente importante. Quando c’è entusiasmo siamo agevolati.

Formazione? Speriamo di recuperare Maksimovic, mi tocco, domani sarà a disposizione. E’ stato ieri 45 minuti in campo. Speriamo di portarlo in panchina. Koulibaly ha fatto lavoro di linea e rientrerà in settimana. Mertens sta un po’ meglio. Allan in questo momento non sta bene. Venerdì ha fatto una risonanza, aveva un’edema. Gli è nato il figlio, doveva stare fermo e ho deciso di mandarlo a casa.

Futuro? A me non interessa, interessa il Napoli di oggi ed avere calciatori motivati e disposti a lottare. Siamo andati a prendere il capitano del Lipsia che è primo in classifica. Bisogna fare delle scelte e lavorare con professionalità. Da quando sono arrivato ho visto disponibilità. Chi vuole rimanere e chi no sono altri discorsi. Penso che in questo momento bisogna solo fare punti, come dice la società. Deve diventare una stagione normale.

Politano? Quando arriverà, se arriverà, ne parleremo. Difesa a tre e mezzo con Lupero? Non era una difesa a 3.5, era un centrale a sinistra. Abbiamo costruito a 4, non ci davano ampiezza. Nessun scivolamento, era a 4. La prestazione con la Fiorentina rimane bruttissima che non mi aspettavo”.

