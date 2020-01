Calciomercato Napoli, Fabiàn Ruiz verso Liverpool | La stagione non esaltante di Fabiàn Ruiz potrebbe proporre scenari di calciomercato molto interessanti. Il calciatore spagnolo piace, e non poco, al Liverpool di Jurgen Klopp che cerca un centrocampista e potrebbe provare a strapparlo al Napoli già in questa sessione invernale.

Calciomercato Napoli, Fabiàn Ruiz può dire addio

Stando a quanto riporta El Desmarque, nella lista delle preferenze di Jurgen Klopp ci sarebbe anche Fabiàn Ruiz. Non è il primo nome della lista, occupato da Isco del Real Madrid. La prima offerta del Liverpool ai Blancos per il fantasista ex Malaga da 56 milioni non ha soddisfatto Florentino Perez che ne chiede più di 60. Ecco quindi spuntare l’idea Fabiàn Ruiz. Il centrocampista del Napoli è più giovane del connazionale e può giocare in più ruoli, tuttavia la sua valutazione si aggira intorno ai 60 milioni. Non è da escludere un affondo negli ultimi giorni di calciomercato.

Amrabat, il Napoli rilancia

Calciomercato, Fabiàn Ruiz al Liverpool: il Napoli si tutela | Potrebbe provenire dalla Serie A il sostituto di Fabiàn Ruiz. Stando a quanto riferisce l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, ieri Cristiano Giuntoli ha incontrato a Milano anche gli agenti di Sofyan Amrabat. Ha provato a convincere il calciatore e a superare la folta concorrenza con un’offerta da 2 milioni annui per 5 anni, senza l’inserimento di una clausola rescissoria “bassa” come richiesto dall’entourage del centrocampista del Verona.