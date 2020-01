Calciomercato Juventus, per Kurzawa sono certi in Francia: bianconeri ad un passo

Calciomercato Juventus – Kurzawa | Segnali importanti per il mercato della Juventus, con l’emergenza infortuni per quel che concerne gli esterni di difesa, che arrivano direttamente dalla Francia. In giornata vi avevamo raccontato della conferenza stampa del tecnico del Paris Saint-Germain, Thomas Tuchel, in cui era venuto fuori il discorso del passaggio proprio ai bianconeri nell’imminente calciomercato. Arrivano nuove conferme, questa volta dai colleghi di Canal+, direttamente dunque dalla stampa francese: Layvin Kurzawa avrebbe già svuotato il proprio armadietto.

Ultime Juventus, Kurzawa verso il club bianconero: nell’affare c’è anche De Sciglio

Stando a quel che rivelano i colleghi francesi, Layvin Kurzawa potrebbe ben presto diventare il nuovo terzino della Juventus. Il calciatore francese di proprietà del Paris Saint-Germain potrebbe dire addio nei prossimi giorni al club transalpino. Ci sarebbe non solo il via libera da parte di Tuchel, come annunciato in conferenza, ma il calciatore potrebbe essere addirittura già pronto al trasferimento in Italia. Ben presto Maurizio Sarri potrebbe accogliere il suo nuovo calciatore, perché quest’ultimo avrebbe già raccolto tutti i suoi effetti personali dall’armadietto a Camp de Loges. Definizione dell’affare che vede protagonista anche Mattia De Sciglio in uscita nell’asse PSG-Juventus, coordinata da Paratici e l’ex rossonero Leonardo: il terzino ex Milan finirà al Paris Saint-Germain nell’operazione Kurzawa.