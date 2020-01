Calciomercato Inter, Giroud sempre più vicino | Sarà Olivier Giroud l’ultimo colpo del calciomercato invernale dell’Inter di Antonio Conte. Dopo i tentativi per arrivare a Fernando Llorente del Napoli, è in via di definizione l’affare con il Chelsea.

Calciomercato Inter, Giroud ad un passo: intesa di massima con il Chelsea

La fine coinciderà con l’inizio: Olivier Giroud, seguito dall’Inter sin dall’inizio del calciomercato, alla fine sarà nerazzurro. L’operazione si concluderà ad inizio settimana prossima e completerà la rosa di Antonio Conte. L’edizione odierna di Tuttosport chiarisce i motivi della lunga trattativa:

“L’Inter aveva già capito giovedì sera che il Napoli non avrebbe ceduto Llorente e così sono tornati a chiamare alla carica per Olivier Giroud. Contatti telefonici ci sono stati anche ieri mattina, ma l’Inter prima di lunedì difficilmente metterà in piedi la trattativa col Chelsea. I Blues chiedevano 5 milioni più 1 di bonus, l’Inter si era spinta fino a 4 più 1 e aveva di fatto colmato il gap grazie a Giroud che aveva deciso di rinunciare a un milione sull’ingaggio che percepirà fino al 30 giugno 2022 in nerazzurro. Nelle prossime due stagioni guadagnerà 3.5 milioni”.

Politano al Napoli sblocca l’affare Giroud

L’Inter ha atteso qualche giorno in più e finalizzerà solo lunedì l’affare Giroud, giorno in cui si chiuderà la trattativa con il Napoli per Matteo Politano. Non appena gli azzurri formalizzeranno l’acquisto dell’esterno, l’Inter formalizzerà quello dell’attaccante francese. Su Tuttosport si legge:

“Bisogna aspettare che tutti gli aspetti burocratici del trasferimento di Politano al Napoli vengano completati, anche se il giocatore potrebbe non svolgere nuove visite mediche, avendole già fatte nei giorni scorsi a Roma presso Villa Stuart per il club giallorosso”.