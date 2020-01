Calciomercato SPAL, Semplici “frena” Iago Falque

Calciomercato SPAL, Semplici: “Prematura parlare di Iago Falque”

Ultime SPAL | Leonardo Semplici, tecnico della SPAL, ha parlato anche di mercato in conferenza stampa:

Bonifazi?

“Per Kevin stiamo attendendo gli ultimi documenti per capire se poterlo schierare o meno. Siamo contenti del suo arrivo e ringrazio la società per lo sforzo fatto. Si tratta di un giocatore che volevamo da diverso tempo e che conosce l’ambiente. Dal punto di vista delle motivazioni, la vittoria di lunedì ha alzato il morale. Ma questo non vuol dire niente. Certo, abbiamo portato a casa tre punti importanti, ma domani bisognerà migliorare la prestazione di Bergamo”.

Bonifazi utilizzabile?

“Si. Sta bene e sarebbe già utilizzabile”.

Iago Falque ?

“Non è una domanda che dovete fare a me, ma dovete parlarne con la società. In questo momento è prematuro parlare di un suo arrivo”.

Felipe e Dabo come stanno?

“Stanno bene. In generale, i ragazzi sono tutti carichi e vogliosi. Vogliamo dimostrare che ci siamo”.

Le parole di Semplici sul Bologna

Il tencico dei ferraresi ha parlato anche della partita di domani: