Calciomercato Roma, Carles Perez arriva dal Barcellona

Notizie AS Roma, arriva Carles Perez. Come riportato da Sky Sport i giallorossi sono pronti a chiudere il colpo. Mancherebbe solo l’ultimo ok definitivo del Barcellona ma la società è fiduciosa e potrebbe arrivare nelle prossime ore l’annuncio. Il calciatore non è stato nemmeno convocato, da capire ancora la formula del trasferimento. Niente Januzaj.