Calciomercato Napoli: Politano arriva, telefonata in serata, cifre e dettagli

Mercato Napoli | C’è stata una telefonata tra Marotta e Chiavelli per arrivare un accordo per Politano, ballava un piccolo bonus. Alla fine l’accorso è di 2 milioni di prestito per 18 mesi ed obbligo di riscatto a 19 milioni di euro più 2 di bonus. Lunedì mattina le visite mediche di Politano a Villa Stuart. Non c’è Llorente nell’operazione perchè gli azzurri non sono riusciti a prendere Petagna. L’Inter chiuderà per Giroud come riportato da Sky Sport.