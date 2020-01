Calciomercato Juventus, Paratici insiste per Tonali: la strategia

Calciomercato Juventus, Paratici insiste per Tonali

Calciomercato Juventus Tonali | Uno sguardo al presente e uno, fisso, sul futuro; il direttore sportivo della Juventus Fabio Paratici, dopo il clamoroso acquisto di Dejan Kulusevski dall’Atalanta, via Parma, insiste per l’altro classe 2000 rivelazione della nostra serie A: Sandro Tonali del Brescia. Lo rivela con dovizia di particolari l’edizione oggi in edicola di Tuttosport. Nonostante il presidente del Brescia, Massimo Cellino, sia deciso a rimandare ogni discorso a giugno, l’intento è palesemente quello di scatenare l’asta, la Juventus già in questa sessione di mercato sta cercando di garantirsi una sorta di promessa, una prenotazione anzi una vera e propria prelazione. Obiettivo non semplice, sottolinea il quotidiano sportivo di Torino, visto che sul centrocampista della Nazionale sono attive tutte le big d’Europa e in particolare l’Inter e il Manchester City.

Mercato Juventus, la strategia del direttore sportivo

Sempre secondo quanto riporta il quotidiano sportivo di Torino Paratici, è in costante contatto con l’agente di Tonali, l’avvocato Beppe Bozzo e in parallelo sta cercando di tentare Cellino con l’inserimento nell’affare, oltre ad un robustissimo conguaglio, di qualche giovane di talento. I nomi più caldi sono quelli di Hans Nicolussi Caviglia che in questa stagione è in prestito al Perugia e sta ben figurando tanto da essersi guadagnato un posto da titolare fisso e di Idrissa Toure, centrocampista della Juventus Under 23 di Fabio Pecchia.