Calciomercato Inter, accordo col Napoli per Politano. Si tratta per Llorente

Il Napoli e l’Inter sono giunti ad un accordo: Matteo Politano passa con gli azzurri, mentre potrebbe fare il percorso inverso Fernando Llorente, da oggi il nuovo vice-Lukaku.

Ultime Inter, per Llorente si tratta ancora

L’ultimo episodio di questa vicenda, come riferito da Sky Sport, è avvenuto pochi secondi fa nella sede dell’Inter: gli agenti dell’attaccante spagnolo, intermediari anche per la trattativa Eriksen, stanno lavorando per riferire anche l’assenso del bomber al trasferimento a Milano, per far sì che possa rientrare nell’affare Politano. Si tratta dell’ultimo tassello del mosaico, visto che nelle ultime ore era anche arrivato l’ok del calciatore ex Sassuolo alla proposta di Cristiano Giuntoli. Marotta vorrebbe un prestito secco per il bomber di Pamplona, che preferirebbe la panchina nerazzurra rispetto a quella partenopea, anche se con Conte, nonostante si trovi a suo agio, è difficile sperare in un ampio turnover.

I dettagli dell’affare Politano

Prestito oneroso, più obbligo di riscatto già fissato, per un tolate di 25 milioni bonus compresi: queste le cifre dell’affare che ha portato l’esterno ex Sassuolo a vestire la maglia del Napoli. Per lui è pronto un contratto da 2,2 milioni all’anno per le prossime quattro stagioni e mezzo.