Tweet on Twitter

Share on Facebook

Brescia-Milan: risultato, sintesi, higlights e gol

Brescia-Milan: risultato della partita. Brescia-Milan: highlights della partita. Comincia bene il Milan che prova subito a portarsi in vantaggio. La prima occasione è per Zlatan Ibrahimovic che colpisce di testa chiamando il portiere del Brescia al grande intervento. Poi cresce il Brescia che colleziona palle gol soprattutto grazie alla spinta sulle destra. Donnarumma e Romagnoli tengono in piedi i rossoneri. Nella ripresa entra Rebic e la partita cambia di nuovo, è ancora il croato a decidere la partita con il suo ingresso dalla panchina.

Prima tuttavia arriva il gol del Brescia. Tonali ci prova dalla distanza, il suo tiro diventa un assist per Torregrosse che in spaccata ribadisce in rete. La posizione della punta del Brescia però è irregolare: fuorigioco prontamente segnalato dal guardalinee.

Brescia-Milan: risultato deciso da Rebic

Poi il gol di Rebic. Dopo la doppietta contro l’Udinese, l’ex Francoforte entra e segna per la seconda partita consecutiva: nel corso di un azione confusa in area propiziata da un cross di Ibrahimovic, Rebic è lesto a ribadire in rete.