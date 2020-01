Pioli dopo Brescia-Milan: “Oggi vincenti ma non belli. Mercato? Se ci saranno uscite, ci saranno anche entrate”

Pioli dopo Brescia-Milan

Pioli, tecnico del Milan, ha parlato ai microfoni Sky dopo la vittoria contro il Brescia. Queste le sue parole riportate dalla nostra redazione:

“Oggi vincenti, ma non belli. Abbiamo avuto difficoltà, ma abbiamo un bell’atteggiamento ora. Sulla zona Europa? Dobbiamo continuare e migliorare, siamo soddisfatti dei risultati e della mentalità, ma dobbiamo fare meglio se vogliamo puntare a qualcosa di più. Il Milan è guarito? Stiamo guarendo, siamo una squadra completamente diversa, sono cambiate diverse cose. C’è voglia di fare la partita e sappiamo soffrire in momenti difficili, ma ci sono ancora tanti avversari. Il Brescia ci ha creato difficoltà, ora dobbiamo prepararci bene per la prossima gara. Dal punto di vista tecnico abbiamo sbagliato diversi passaggi. Sull’impatto di Ibra? E’ un valore aggiunto, ma è stata brava tutta la squadra per invertire la rotta. Lui ci ha aiutato. Bravi i ragazzi a farsi trovare pronti. Ti aspetti degli innesti dal mercato? Se ci saranno uscite penso ci saranno anche entrate, i dirigenti stanno lavorando ed io aspetto. Paquetà? E’ in un momento particolare, avrei preferito portarlo con me. Ieri si è detto poco sereno”.