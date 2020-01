Corini dopo Brescia-Milan: “Sconfitta frustrante. Balotelli? Deve far vedere le sue qualità”

Corini dopo Brescia-Milan

Corini, tecnico del Brescia, ha parlato ai microfoni Sky dopo la sconfitta contro il Milan. Queste le sue parole riportate dalla nostra redazione:

“Sulla sconfitta? E’ frustrante fare prestazioni di questo livello e non portare punti. Ora dobbiamo trovare energia e coraggio per affrontare le prossime gare. Dobbiamo andare a prenderci ciò che ci manca, non cadiamo nel vittimismo. Siamo gli artefici del nostro destino, sicuramente c’è rammarico. Su Tonali? E’ un talento straordinario, ha doti atletiche enormi ed ha ampi margini di miglioramento. Sapevamo fosse molto forte, per noi è qualcosa di bello vederlo in campo. Questi tifosi meritano tutta la nostra energia per conseguire l’obiettivo. Cosa ti aspetti da questo girone di ritorno? Continuità, gol e applicazione quotidiana. Balotelli? Deve far vedere cosa sa fare”.