Bologna, De Leo in conferenza stampa: “In attacco manca il cinismo”

Bologna, De Leo in conferenza stampa

Bologna De Leo conferenza stampa | “Dobbiamo riprendere un po’ il trend di fine anno scorso. Nelle ultime partite abbiamo fatto buone prestazioni, è mancato il cinismo in zona offensiva”. Così Emilio De Leo, collaboratore tattico dell’allenatore del Bologna Sinisa Mihajlovic, alla vigilia della sfida in casa della Spal. I felsinei puntano a tornare alla vittoria che manca da tre gare. “Il mercato? Da un punto di vista numerico, soprattutto in difesa, è evidente che ci manchi qualcosa”, ha sottolineato il tecnico in conferenza stampa. “Nello stesso tempo però abbiamo un gruppo che lavora sempre molto bene e con grande applicazione quindi siamo tranquilli”.

Notizie Bologna, le parole di Tanjga

“Non dobbiamo snaturarci nonostante le assenze”, ha proseguito De Leo tornando sull’impegno del ‘Mazza’. “Quella di Sansone è pesante ma siamo sicuri che chi lo sostituirà sarà alla sua altezza, siamo tutti chiamati ad un lavoro supplementare. La scorsa stagione con il nostro modo di giocare abbiamo raggiunto ottimi risultati, chiaramente rischiamo qualcosa ma questa è la nostra filosofia e la porteremo avanti”, ha dichiarato il vice allenatore dei rossoblù Miroslav Tanjga. “Sappiamo che domani sarà un derby, lo stiamo preparando alla solita maniera: scenderemo in campo per vincere”, ha aggiunto.