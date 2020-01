Ultime Juventus, infortunio Danilo: altri esami tra 10 giorni, le condizioni

Ultime Juventus: le condizioni di Danilo

Ultime Juventus Danilo | Una vittoria molto importante quella di ieri sera per la Juventus, la quale è riuscita ad imporsi per 3-1 sulla Roma, accedendo alle semifinali della Coppa Italia. I bianconeri hanno convinto, così come parecchi singoli, tra cui Danilo, uno dei più positivi anche in campionato contro il Parma. Per il brasiliano è arrivata però una brutta beffa: l’ex City è stato infatti costretto ad abbandonare il campo per via di un problema muscolare.

In mattinata il giocatore è stato sottoposto ai dovuti esami al J|Medical, e pare sia stata evidenziata una lesione di basso grado al muscolo semimembranoso della coscia destra. Ancora incerti i tempi di recupero, stando a quanto riportato da cm.com, tra 10 giorni saranno effettuati altri esami.

Notizie Juventus: infortunio Danilo: preoccupazione Sarri

L’infortunio di Danilo proprio non ci voleva per la Juventus, specie viste le condizioni di De Sciglio. Quest’ultimo è ancora fermo ai box, e tolto il brasiliano, l’unico capace di ricoprire il ruolo di terzino (adattato), è Cuadrado. Il colombiano ha giocato spesso in quella posizione quest’anno, ma ad oggi resta l’unica scelta a disposizione per Maurizio Sarri. Il tecnico toscano è senza dubbio preoccupato, oltre che impaziente nell’aspettare il report medico per i suoi giocatori. Impossibile per ora stabilire i tempi di recupero per Danilo, il quale salterà sicuramente le prossime due gare di campionato.