Oroscopo di domani 24 gennaio: Paolo Fox, previsione e classifica segni.

Andiamo a scoprire insieme quali saranno i segni più fortunati di questo venerdì.

Oroscopo Paolo Fox 24 gennaio 2020: le previsioni da Ariete a Vergine

Ariete. Dopo un periodo un po difficile finalmente ti senti di nuovo pieno di energie. Hai tanta voglia di fare, soprattutto sul lavoro, dove però hai ancora qualche problema: non sei felice appieno e non ti senti appagato, non abbatterti e continua per la tua strada.

Toro. Ultimamente sei un po nervoso, ci sono delle discussioni ancora aperte che ti lasciano pensare parecchio. Cerca di chiarire il tutto il prima possibile, soprattutto per essere più sereno con te stesso.

Gemelli. In amore ci sono delle piccole complicazioni, e se siete in coppia questo potrebbe non essere un momento positivo. Qualche discussione di troppo mira alla stabilità del vostro rapporto, dosate bene le parole e cercate un punto di incontro.

Cancro. Grosse novità soprattutto per quanto riguarda l’ambito sentimentale, dove i sentimenti saranno di nuovo al centro di tutto per voi. Avete grande voglia di rinforzare il vostro rapporto, se siete single non sono esclusi nuovi incontri interessanti.

Leone. Sul lavoro le cose vanno decisamente meglio rispetto ad un mese fa: finalmente i vostri progetti prendono vita, e chi vi sta intorno comincia seriamente a gratificarvi.

Vergine. Dopo un periodo un po complicato e stressante, finalmente sta per arrivare per voi la serenità e il relax. Le cose vanno meglio in amore e sul lavoro.

Oroscopo Paolo Fox 24 gennaio 2020: le previsioni da Bilancia a Pesci

Bilancia. Questa seconda parte di settimana aiuta a recuperare dopo tre giorni non facili e pieni di polemiche. Sabato e domenica saranno giornate migliori. Evita complicazioni in amore, soprattutto se ci sono due storie in ballo.

Scorpione. Non è un periodo facile per te, sei sotto pensiero per qualche discussione avuta o per qualche problema da risolvere. Cerca però di non lasciarti trascinare dallo stress, recupera le energie nel week-end.

Sagittario. In questo momento la situazione sentimentale è quella che mi sembra meno facile da gestire. Amore lontano a livello fisico o psicologico. Sabato o domenica sarà possibile ricucire uno strappo.

Capricorno. E’un momento piuttosto favorevole per te per quanto riguarda l’amore. In questi giorni potresti fare nuovi incontri, e se hai una relazione potrebbe essere un giusto periodo per rinnovare la passione e rinforzare il legame.

Acquario. Se sei in cerca di una storia importante, devi essere più paziente. Non lanciarti nella prima possibilità, valuta attentamente ogni dettaglio. Nel lavoro potrai chiedere qualche trattamento di favore in più rispetto al passato.

Pesci. In amore la situazione è in stallo, ma occhio a cosa può succedere dalla settimana prossima. Ti senti intenzionato a riportare in alto i sentimenti, magari conoscendo nuove persone.