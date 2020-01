Milan, Pioli in conferenza stampa: “Ibra valore aggiunto, Suso disponibile”

Milan, Pioli in conferenza stampa

Milan conferenza stampa Pioli | “La classifica sarà appesa fino al 24 maggio, ma il mio obiettivo è riportare il Milan nelle posizioni in cui è sempre stato. Dobbiamo pensare che ogni partita è la più importante per svoltare la stagione”. Così Stefano Pioli, allenatore del Milan, nel corso della conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Brescia. “Dobbiamo progredire in vari aspetti, ma ora dobbiamo pensare solo alla partita di domani per migliorare la nostra classifica”, ha aggiunto il tecnico rossonero. Ibrahimovic “è un valore aggiunto per la posizione che ha in campo, la presenza, lo spessore. L’atteggiamento, la professionalità e la determinazione le mette dentro ogni giorno. Sta facendo molto bene ma sono stati bravi i compagni a ritagliarsi spazi importanti in questa situazione”.

Notizie Milan, Brescia senza Balotelli

Stefano Pioli passa poi ad analizzare l’avversario di turno. “Senza Balotelli il Brescia perde qualità ma troverà sicuramente più compattezza e dinamismo dal punto di vista dell’aggressività, ci aspettiamo un avversario molto determinato. Anche noi saremo molto determinati, proveremo a vincere questa partita”. Ci sarà invece Sandro Tonali, giocatore accostato anche al Milan per il futuro. “Tonali è un giocatore di grande qualità e prospettive, da tenere in considerazione per domani“, ha replicato Pioli. Battuta finale sul modulo: “L’importante è che le vittorie siano arrivate attraverso buone prestazioni, stiamo facendo tante cose positive, tante altre le dobbiamo migliorare, avevamo bisogno di questi risultati, dovevamo avere la testa più serena possibile”.