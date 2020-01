Calciomercato Torino, Zaza può tornare in Liga: c’è il Villareal su di lui

Calciomercato Torino, Zaza verso la Liga: il Villareal piomba su di lui

Calciomercato Torino – Zaza | Nuove notizie di mercato legate a Simone Zaza, in casa granata. Ci sarebbe una richiesta da parte del Villareal, attraverso il suo agente Beppe Bozzo che avrebbe avviato i primi contatti. Quello che è stato l’anno scorso proprio in questo periodo, un rinforzo per il Torino, potrebbe dire addio al club granata. C’è da capire se l’operazione si potrà concludere, con un eventuale ritorno in Liga e ancora una volta a Valencia. Questa volta però, potrebbe approdare nel club dei sottomarini.