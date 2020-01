Calciomercato Roma: Christie è il nuovo nome per la fascia

Calciomercato Roma: idea Christie del Fulham per le corsie

Calciomercato Roma – Christie | La Roma si muove molto sul mercato. Come rivelano i colleghi di Sky Sport, nella consueta rubrica serale di calciomercato, ci sarebbe un nuovo nome per la fascia. Pesca in Inghilterra il club giallorosso, che starebbe monitorando l’esterno del Fulham, Cyrus Christie. Il calciatore classe ’92 sarebbe l’acquisto per il mercato di gennaio, calciatore capace di giocare su entrambe le fasce. L’irlandese con passaporto inglese potrebbe essere uno dei nomi per i giallorossi, un vero e proprio jolly per il tecnico Paulo Fonseca. Molto bravo nel dribbling e con un piede molto ‘educato’.