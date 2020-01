Calciomercato Roma, è Dilrosun il nome per l’attacco: i dettagli

Calciomercato Roma, è Dilrosun il nome per l’attacco

Calciomercato Roma Dilrosun | Come riporta, con grande enfasi, l’edizione notturna dello speciale calciomercato di Sky Sport “la ricerca di un esterno offensivo per la Roma si è spostata in Germania”. Da ieri, infatti, è sbarcato in Italia Lorenzo Wouther emissario della More Than Goals, l’agenzia che cura gli interessi economici e di immagine di Javairô Joreno Faustino Dilrosun. In campo la trattativa per il passaggio del suo assistito alla Roma. Il giocatore, classe 1998, è un calciatore olandese di origini surinamesi, attaccante dell’Hertha Berlino. E’ cresciuto nei vivai di Ajax e Manchester City. Dilrosun è un esterno destro molto forte fisicamente che secondo gli esperti dà il meglio di sé in campo aperto. Valore nominale di mercato 18 milioni di euro contratto che lo lega al club di Bundesliga in scadenza al 30 giugno 2022. Nell’attuale campionato tedesco è sceso in campo 14 volte, realizzando 3 reti e fornendo 2 assist. Un gran prospetto.

Mercato Roma, Januzaj pista calda

Il club giallorosso con l’agente sta valutano la formula adatta per il trasferimento. Si lavora su un prestito con obbligo di riscatto legato alle effettive presenze, mentre il club tedesco, cosi come l’Inter per Politano, preferirebbe una cessione incondizionata a titolo definitivo. Ma la Roma di oggi impegnata nel cambio di società e con il bilancio da chiudere al 30 giugno con almeno 22 milioni di plusvalenza non può mettere in conto una spesa importante. Almeno fino al 1 luglio 2020. Sempre secondo Sky Sport, non è ancora da escludere definitivamente la pista che porta ad Adnan Januzaj, esterno belga ex Manchester United classe 1995, attualmente alla Real Sociedad.