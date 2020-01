Calciomercato Napoli: Politano, si chiude in serata con gli agenti

Calciomercato Napoli: Politano ad un passo, cifre e dettagli

Ultime calcio mercato Napoli | Politano è sempre più vicino alla SSC Napoli, c’è stato un ritorno di fiamma che si sta concretizzando nelle ultime ore dopo il tentativo fallito della Roma. Come riportato da Sky Sport Giuntoli è arrivato a Milano ed ha raggiunto l’accordo con l’Inter per un prestito per 18 mesi più obbligo di riscatto. Intanto, in serata dovrebbe esserci un ulteriore incontro tra il ds del calcio Napoli e gli agenti del calciatore, come già avvenuto ieri sera.

Calcio mercato Napoli: accordo con l’Inter si cerca quello con Politano

Matteo Politano è andato vicinissimo dal trasferimento alla Roma, quando lo scambio con Spinazzola è poi saltato a causa dell’Inter che ha cambiato gli accordi presi in un primo momento con la Roma. Il calciatore non ha vissuto un buon momento, visto che il trasferimento sfumato dopo anche visite mediche e foto nella propria città d’origine. Ora però torna il Napoli, che vuole acquistarlo anche in vista della prossima stagione quando non ci sarà più Callejon. Come riportato da Sky Sport, l’affare Politano-Napoli si può chiudere già in serata, ma manca ancora un incontro tra il club e gli agenti del calciatore per chiudere con il calciatore e definire alcuni dettagli. Le parti si sono aggiornate oggi solo telefonicamente. Quando si vedranno sarà per iniziare a mettere il tutto per iscritto.