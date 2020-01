Calciomercato Napoli: Mateta per sostituire Llorente

Calciomercato Napoli, idea Mateta per il reparto offensivo

Calciomercato Napoli – Mateta | Il Napoli avrebbe già individuato il sostituto per il reparto offensivo. Con l’eventuale partenza di Fernando Llorente, che potrebbe approdare all’Inter, i partenopei non vogliono lasciare un posto vacante in rosa. Sì, perché il solo Mertens non basterebbe in qualità di vice-Milik fino a giugno. E’ per questo che, come rivelano i colleghi di Calciomercato.com, la società partenopea andrebbe dritta verso Jean-Philippe Mateta, attaccante centrale del Magonza.

Ultime Napoli, via Llorente e dentro Mateta: il giovane talento piace agli azzurri, pronto l’assalto

Partirà l’assalto per il classe ’97 del Mainz, Jean-Philippe Mateta. Fernando Llorente sembra non convincere il tecnico Gennaro Gattuso, che lo ha schierato in campo veramente poco ed è per questo che potrebbe essere girato in prestito all’Inter, che è alla ricerca di una punta che faccia rifiatare il gigante Lukaku. Antonio Conte potrebbe riabbracciare un suo pupillo – allenato ai tempi della Juventus – mentre Gattuso e il suo staff, con la dirigenza coordinata da Cristiano Giuntoli, starebbe valutando il calciatore francese. Il club azzurro avrebbe preparato un’offerta di circa 20 milioni più bonus per il gigante della squadra tedesca. Accordo trovato anche con l’agente del calciatore e chiusura dell’affare che ora passerebbe tra le mani di Aurelio De Laurentiis. Saranno giorni importanti per quel che riguarda il calciomercato del Napoli.