Calciomercato Milan, su Calhanoglu c’è anche il Tottenham

Il dopo Eriksen a Londra, sponda Spurs, potrebbe portare la firma di Calhanoglu: i media inglesi sono certi che il centrocampista turco potrebbe arrivare già in questa sessione di mercato.

Ultime Milan, il Tottenham vuole Calha

Effettivamente, parlano i numeri per lui, qualora ve ne fosse bisogno: questo momento è un titolare inamovibile per Pioli, che l’ha schierato per 18 volte in campionato, per un totale di oltre 1400 minuti, venendo ripagato con 2 gol e 1 assist ma soprattutto con prestazioni sempre al di là della sufficienza. Ecco perché c’è da aspettarsi che i rossoneri faranno muro alle richieste inglesi, anche in considerazione del fatto che Paquetà e Suso sono in uscita.

I dettagli dell’affare

Potrebbero quindi non bastare i 20 milioni che, secondo il Daily Express, Daniel Levy è pronto ad offrire per quello che ritiene possa essere il giusto sostituto del partente Eriksen. In Turchia trovano conferme sui giornali le notizie rimbalzate dall’Inghilterra: in particolare modo la cifra stanziata per il suo cartellino appare congrua, visto che è di poco inferiore a quanto il Milan sborsò quasi 3 anni fa per comprarlo, quando furono versati nelle casse del Bayer Leverkusen 23 milioni di euro. Per le casse del club meneghino non ci sarebbero problemi particolari visto che il rischio minusvalenza sarebbe ampiamente evitato: il discorso, come ricordato poc’anzi a proposito del numero di presenze, è squisitamente tecnico. La palla quindi passa a Pioli e, naturalmente, al calciatore stesso.