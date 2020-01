Calciomercato Milan, Paquetà richiesto dal PSG: Leonardo fa l’offerta, le cifre

Tweet on Twitter

Calciomercato Milan: il PSG pensa all’offerta per Paquetà

Calcio Mercato Milan Paquetà | Una sessione di mercato davvero molto intensa per il Milan, che oltre ad andare ad investire su qualche colpo importante (vedi Ibra), adesso dovrà valutare attentamente anche la questione legata alle cessioni. Nella rosa rossonera c’è più di qualche esubero, e tra questi Lucas Paquetà, protagonista di una stagione anonima e deludente.

Il minutaggio è stato fin qui bassissimo, e intanto le pretendenti cominciano nuovamente a farsi avanti. Il PSG resta tuttora la squadra più interessata, e Leonardo, ds del club parigino, vorrebbe portarlo a tutti i costi alla corte di Tuchel. Un’operazione non semplice, ma che il brasiliano vorrà comunque portare avanti. Come scrive il Corriere della Sera, sarebbe pronta una proposta di circa 20 milioni di euro, non di più.

News Milan: offerta PSG, i rossoneri rifiutano

L’offerta del PSG sarebbe anche pronta, ma il Milan con ogni probabilità rifiuterà categoricamente. Paquetà arrivò a Milano per una cifra di 35 milioni di euro, e difficilmente il Diavolo chiederà di meno per una sua cessione. Il centrocampista non è considerato centrale nei piani di Pioli, ma ad oggi resta comunque un talento, seppur ancora inespresso. Il prezzo è stato già fissato, ecco quanto riportato dalla nostra redazione.