E’ molto delicata la situazione relativa al mancato impiego di Emre Can con la Juventus. Il centrocampista tedesco è infelice da inizio anno per la mancata inclusione dalla lista UEFA e dal pochissimo minutaggio che Sarri gli ha riservato. Così le strade di Emre Can e della Juventus potrebbero separarsi già in questa finestra di calciomercato: è vivo l’interesse del Borussia Dortmund.

Calciomercato Juventus: Emre Can è pronto a tagliarsi lo stipendio per andare al Borussia Dortmund subito

Non vuole più aspettare, Emre Can. Non può rischiare di perdersi EURO 2020 ed ecco che potrebbe dire subito addio alla Juventus. Stando a quanto riferisce Sky Sport Deutschland, per il centrocampista tedesco si prospetta un ritorno in patria per indossare la casacca del Borussia Dortmund. Nelle ultime ore si sono intensificati i colloqui tra i club e per agevolare l’affare con i gialloneri avrebbe deciso persino di tagliarsi una parte dello stipendio.

Emre Can, sondaggio dell’Everton di Ancelotti

Dalla Premier League alla Premier League. Il centrocampista della Juventus interessa molto anche all’Everton di Carlo Ancelotti che sta cercando muscoli e fantasia a centrocampo. Avrebbe individuato proprio nel tedesco le caratteristiche perfette per completare il suo reparto in mediana ma la pista non sembra poi così calda. Inoltre per Emre Can sarebbe un ritorno in terra inglese, proprio a Liverpool, ma con i rivali della sua ex squadra.