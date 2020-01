Calciomercato Inter: per Lautaro è pronta l’offerta del Manchester United

Calciomercato Inter – Lautaro | Il Manchester United sonda il terreno sul calciomercato, perché si prepara all’assalto per Lautaro Martinez. Il calciatore argentino dopo un anno tra luci e ombre, dovute anche alla presenza “ingombrante” di un bomber come Icardi, è esploso con Antonio Conte. Il ‘Toro’ forma una coppia d’attacco con Lukaku micidiale in fase realizzativa e su di lui sono bene presto finiti gli occhi di mezza Europa. Tra le pretendenti c’è sicuramente il Manchester United, squadra che ha appena chiuso l’affare Young con l’Inter, dopo aver piazzato al club nerazzurro già nello scorso mercato, il gigante belga.

News Inter, Manchester United pronto a sparare una cifra monstre per arrivare a Lautaro Martinez

Stando a quanto rivelano i colleghi direttamente dall’Inghilterra e dal quotidiano ‘Sun’, Lautaro Martinez sarebbe finito concretamente nel mirino del Manchester United. Club inglese che farebbe sul serio, perché sarebbe partita una vera e propria offerta da parte della società. I Red Devils sarebbero pronti a tirare fuori una cifra che tocca i circa 100 milioni di euro per spazzare via ogni concorrenza e per cercare soprattutto di far vacillare la convinzione dei nerazzurri, che è quella di trattenerlo. Cifre così elevate potrebbero infatti far riflettere Marotta e Ausilio, ma in particolar modo il presidente Suning. Il Barcellona del connazionale Messi, resta comunque sullo sfondo.