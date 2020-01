Ultime Lazio, infortunio per Correa: le condizioni e i tempi di recupero

Brutte notizie dall’infermeria per Simone Inzaghi: il tecnico biancoceleste deve fronteggiare l’ennesimo forfait di Correa a causa del suo infortunio.

Notizie Lazio, Correa out nel derby?

Una delle poche note felici della sconfitta in Coppa Italia contro il Napoli era stato proprio il ritorno in campo dell’argentino, che al San Paolo ha disputato l’ultima mezz’ora di gara. Oggi invece è tornato l’incubo: appena messo il piede in campo a Formello, el Tucu si è fermato durante il riscaldamento, ancora per lo stesso problema al polpaccio, a questo punto a rischio ricadute. Una vera e propria tegola per i biancocelesti, a soli 4 giorni dalla gara dell’anno: il derby dell’anno contro la Roma. Servirà ancora qualche ora per capire l’entità del problema: qualora l’argentino non dovesse farcela, Caicedo scenderà in campo per la quinta volta da titolare in questo 2020, lui che è stato uno dei punti cardine della strisca di 11 vittorie consecutive in Serie A, record per la Lazio.

Lazio, le ultime da Formello

Si è allenato a parte anche Luis Alberto, stando al report dei biancocelesti, ma in questo caso le notizie che arrivano dal campo di allenamento lasciano spazio all’ottimismo: lo spagnolo guiderà la manovra offensiva contro i giallorossi domenica. Ai box ci sono Cataldi (stiramento al polpaccio) e Lukaku (solito ginocchio). A breve si riaggregherà Marusic, fermo da inizio gennaio per un problema al quadricipite. Oggi il montenegrino ha accelerato sul campo svolgendo una corsa sostenuta a parte