Calciomercato Napoli: Politano ad un passo, cifre e dettagli

Ultime Inter | Politano è sempre più vicino al Napoli, c’è stato un ritorno di fiamma che si sta concretizzando. Come riportato da Sky Sport Giuntoli è arrivato a Milano ed ha raggiunto l’accordo con l’Inter. Prestito per 18 mesi più obbligo di riscatto, all’interno dell’operazione è previsto il prestito di Llorente. P

olitano ha incontrato Giuntoli, i suoi agenti hanno detto “sì” agli azzurri, la Roma non ha rilanciato per non fare l’operazione a titolo definitivo. In mattinata le parti si ri-aggiorneranno. Già domani l’operazione potrebbe concludersi.