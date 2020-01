Calciomercato Milan: Dani Olmo lontano, servono 11 milioni di commissioni

Calciomercato Milan: Dani Olmo lontano

Calciomercato Milan: Dani Olmo per ora non arriva. Come riportato da Sky Sport, su Olmo Boban ha le idee chiare, vorrebbe calciatoridi qualità e tecnica. C’è da fare i conti con le richieste della Dinamo Zagabria e degli agenti del calciatore che sono 4. Sono in Germania e stanno trattando con il Lipsia. Il Milan vorrebbe fare l’operazione in estate e non c’è stata un’offerta con la Dinamo.

Il Milan ha cercato di essere informato sulla vicenda Olmo ma non è avanti come vorrebbe. La richeista è di 8 milioni di commissioni più 3 alla firma.